Brezilya Sağlık Bakanı'ndan istifa!

Brezilya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı zor günler geçiren ülkelerden biri. Ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alınan eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta’nın yerine Nelson Teich gelmişti. Teich istifasını duyurdu.

"BOLSONARO'NUN KARARLARINA KATILMIYORUM"

Teich, yaptığı yazılı açıklamada Başkan Bolsonaro ile anlaşamadığını belirtti. Teich “Bolsonaro'nun kararlarına katılmıyorum” dedi.

"KÜÇÜK BİR GRİP" DEMİŞTİ

Teich, koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayılarının artmaya devam etmesi sebebiyle karantina tedbirlerini savunurken, Bolsonaro ise karantinanın kaldırılmasını ekonominin canlandırılmasını istiyordu.

Bolsonaro, korona virüs salgını için geçtiğimiz günlerde “küçük bir grip” yorumunu yaparak korona virüs tedavisinde onaylanmamış bir ilacın kullanılmasını tavsiye etmişti.

Brezilya’da toplam korona virüs vaka sayısı 208 bin 31’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 267’ye ulaştı.