Brezilyalı gelin Jessica May'den plajda şov!

Brezilyalı oyuncu Jessica May eşi Hüseyin Kara Bodrum'da görüntülendi. Düzgün fiziği ve plajda yaptığı futbol şovuyla dikkat çeken Brezilyalı gelin görenleri şaşırttı.

Show TV'de geçtiğimiz sezon ekrana veda eden Yeni Gelin dizisi ile ekranlarda boy gösteren ve kısa sürede sempatik tavırları ile büyük bir kitleye sahip olan Jessica May eşi Hüseyin Kara Bodrum tatiline çıktı.

Jessica May ve Hüseyin Kara, hafta sonu arkadaşlarıyla bir plajda görüntülendi. Bir süre yüzdükten sonra denizden çıkan Brezilyalı oyuncu, futbol topuyla şov yaptı.

Çift, evlilik yıldönümlerini de tatilde kutladı. Hüseyin Kara’nın romantik bir akşam yemeğine çıkardığı eşine pırlanta kolye hediye etti.

Güzel oyuncu yeni sezonda Kapadokya’da çekilecek bir diziyle ekranlara gelecek.