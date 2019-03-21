Brezilya'nın eski Cumhurbaşkanı tutuklandı!

Brezilya'nın bir önceki cumhurbaşkanı Michel Temer, geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak Sao Paulo'da tutuklandı.

Temer'in adı, çok sayıda yolsuzlukla iddialarıyla anılıyordu.

Temer kendisinden önceki devlet başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasıyla ülkenin başına geçmişti. Ancak adı çok sayıda yolsuzlukla anılan Temer, ocak ayında yapılan seçimlerle, görevini Jair Bolsonaro'ya devretmek zorunda kalmıştı.