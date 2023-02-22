Brian Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Benitez 17 Nisan 1996 tarihinde Ramos Mejía şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Brian Leonel Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Benitez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Benitez'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brian Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2017 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

1 Ağustos 2018 yılında Almagro

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo II

15 Eylül 2020 yılında San Martín (SJ)

1 Şubat 2021 yılında CA San Telmo

29 Temmuz 2021 yılında OF Ierapetras

1 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

Brian Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Benitez şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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