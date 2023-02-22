Brian Healy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Healy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Healy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Healy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Healy 24 Ağustos 2004 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Healy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brian Healy'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Healy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Healy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Healy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Healy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Newry City

Brian Healy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Healy şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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