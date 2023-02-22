Brian Lluy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Lluy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Lluy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Lluy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Lluy 25 Nisan 1989 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Brian Emanuel Lluy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Lluy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Lluy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Lluy'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Lluy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Lluy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brian Lluy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Lluy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Racing Club

24 Ağustos 2013 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2017 yılında Quilmes

1 Temmuz 2019 yılında Boca Unidos

23 Ocak 2020 yılında Platense

1 Temmuz 2021 yılında Panetolikos

2 Eylül 2022 yılında Apollon Smyrnis

Brian Lluy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Lluy şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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