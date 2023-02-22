Brian Maher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Maher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Maher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Maher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Maher 1 Kasım 2000 tarihinde Raheny, Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Maher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Maher'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Brian Maher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/brianmaher00

Brian Maher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Maher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brian Maher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Maher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pat's U19

1 Ocak 2018 yılında St. Pat's

21 Şubat 2020 yılında Bray Wanderers

30 Haziran 2020 yılında St. Pat's

27 Temmuz 2020 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Brian Maher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Maher şuan Derry City takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Brian Maher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.