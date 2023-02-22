Brian Mcmanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Mcmanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Mcmanus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Mcmanus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Mcmanus 29 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Mcmanus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brian Mcmanus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Mcmanus'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Brian Mcmanus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Mcmanus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Mcmanus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Mcmanus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Preston U18

22 Temmuz 2020 yılında Shelbourne

Brian Mcmanus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Mcmanus şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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