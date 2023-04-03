Brice Seymour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brice Seymour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brice Seymour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brice Seymour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brice Seymour 16 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brice Seymour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brice Seymour, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına - tarihinde katılmıştır. Brice Seymour'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Brice Seymour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brice Seymour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brice Seymour şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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