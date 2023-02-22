Bright Esieme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bright Esieme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bright Esieme kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bright Esieme ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.