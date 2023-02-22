Bright Esieme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bright Esieme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bright Esieme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bright Esieme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bright Esieme 4 Ekim 1992 tarihinde Umuahia şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bright Esieme Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bright Esieme, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Bright Esieme'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bright Esieme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bright Esieme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2010 yılında ABS FC
1 Ocak 2013 yılında Enyimba Aba
18 Şubat 2016 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2018 yılında Niger Tornad.
Bright Esieme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bright Esieme şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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