Bright Etaghara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bright Etaghara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bright Etaghara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bright Etaghara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bright Etaghara {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bright Etaghara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bright Etaghara'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bright Etaghara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bright Etaghara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bright Etaghara şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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