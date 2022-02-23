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  3. Britanyalı sporcu Raducanu, tenis tarihinin en uzun maçını sakatlık nedeniyle tamamlayamadı!

Britanyalı sporcu Raducanu, tenis tarihinin en uzun maçını sakatlık nedeniyle tamamlayamadı!

Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'ndaki tarihe geçen mücadele, sakatlık nedeniyle tamamlanamadı. Raducanu sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Britanyalı sporcu Raducanu, tenis tarihinin en uzun maçını sakatlık nedeniyle tamamlayamadı!

Zapopan Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na bir numaralı seribaşı olarak katılan Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Z ilk tur maçını tamamlayamadı.

Başarılı sporcu final setinde yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Kadınlar dünya sıralamasının 150. basamağındayken kazandığı 2021 ABD Açık Grand Slam Turnuvası sonrası klasmanda 12. sıraya kadar yükselen Raducanu, dikkatleri üzerine çeken şampiyonluğun ardından katıldığı 6. organizasyonda da beklentileri karşılayamadı.

Britanyalı sporcu Raducanu, tenis tarihinin en uzun maçını sakatlık nedeniyle tamamlayamadı!

19 yaşındaki Raducanu, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının ilk turunda, aşil tendonundan geçirdiği ameliyat sonrası dünya 610'unculuğuna kadar gerileyen Daria Saville ile karşılaştı.

EN UZUN MAÇ OLDU

İlk seti 7-5 Raducanu, 2. seti ise 7-6 Saville kazandı. Raducanu, Avustralyalı rakibinin 4-3 önde olduğu final setinde kalçasındaki sakatlık nedeniyle maçtan çekildi. 3 saat 36 dakika süren mücadele, kadınlarda sezonun en uzun maçı olarak kayıtlara geçti. 

İngiliz oyuncu, 28 Şubat'ta Monterrey'de başlayacak olan Abierto GNP Seguros'taki turnuva için Meksika'da kalacak.

Britanyalı sporcu Raducanu, tenis tarihinin en uzun maçını sakatlık nedeniyle tamamlayamadı!

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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