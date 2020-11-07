Britney Spears, babasını mirasından men ediyor!

38 yaşındaki yıldız şarkıcının, bu ayın başlarında mahkemeye başvurarak babasını varisleri arasından çıkarma talebinde bulunduğu öğrenildi. The Blast’ın haberine göre, 2008’den beri ortak görünen ve bilgisi dışında ekip kuran babasının ‘Spears’a ait eserler üzerinde tümüyle kontrol sağlamak’ teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Dava 10 Kasım’da görülecek.