Diyarbakırlı Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine Harvard ve Brown Üniversitelerinde tam burslu olarak devam edecek. Lise öğrencilerinin bu başarısının ardından Brown Üniversitesi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Brown Üniversitesi nerede, bölümleri nelerdir? Brown Üniversitesi kabul şartları, ücretleri nasıl?

BROWN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi 1764'te kurulmuştur. Vakıf üniversitesi Sarmaşık Birliği olarak adlandırılan 8 prestijli üniversiteden biridir ve ayrıca ülkenin de en eski üniversitelerinden biridir.

BROWN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

8.000'in üzerinde öğrencisi bulunan Brown üniversitesi Sosyal Bilimler, Mimarlık, Halk Sağlığı, İşletme & İşletme Ekonomisi, Kimya ve Jeoloji vd. gibi 120'yi aşkın alanda lisans, yüksek lisans, doktora ve ihtisas dereceleri sunmaktadır. Brown Tıp Okulu, Brown Yüksek Lisans Okulu ve Sosyal Bilimler & Fen Okulu aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Üniversitenin 40 farklı bölümü bulunmaktadır.

BROWN ÜNİVERSİTESİ KABUL ŞARTLARI, ÜCRETLERİ

Program Program Ücreti

Lisans Programları $57,112

Master Programları $59,254 -$71,312

Giriş koşulları şöyle;

Lisans Programları Master Programları

Lise Diploması Üniversite Diploması

TOEFL min 100 ya da IELTS 8.0 TOEFL min 90 ya da IELTS min 7.0

İyi bir not ortalaması GRE/GMAT istenebilir

SAT Skoru GPA yüksek olmalıdır

Başvuru için gerekli belgeler şöyle;

Başvuru formu,

Lise/Üniversite diplomaları

Transkript

İngilizce dil belgesi

Özgeçmiş

Niyet mektubu

Banka hesap yazısı,

Sponsor yazısı,

Pasaport fotokopisi,

Sigorta,

2 Adet Referans mektubu

Bazı bölümlerde portfolyo talep edilebilir.