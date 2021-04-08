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Brown Üniversitesi nerede, bölümleri nelerdir? Brown Üniversitesi kabul şartları, ücretleri

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan 3 öğrenci dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard ve Brown Üniversitelerinde tam burslu okumaya hak kazandı. Türkiye'nin gündemine oturan gelişmenin ardından Brown Üniversitesi nerede, bölümleri nelerdir? Brown Üniversitesi kabul şartları, ücretleri nasıl? soruları merak edildi. İşte yanıtları haberimizde.

Brown Üniversitesi nerede, bölümleri nelerdir? Brown Üniversitesi kabul şartları, ücretleri

Diyarbakırlı Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine Harvard ve Brown Üniversitelerinde tam burslu olarak devam edecek. Lise öğrencilerinin bu başarısının ardından Brown Üniversitesi hakkında bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Brown Üniversitesi nerede, bölümleri nelerdir? Brown Üniversitesi kabul şartları, ücretleri nasıl?

BROWN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi 1764'te kurulmuştur.  Vakıf üniversitesi Sarmaşık Birliği olarak adlandırılan 8 prestijli üniversiteden biridir ve ayrıca ülkenin de en eski üniversitelerinden biridir.

BROWN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

8.000'in üzerinde öğrencisi bulunan Brown üniversitesi Sosyal Bilimler, Mimarlık, Halk Sağlığı, İşletme & İşletme Ekonomisi, Kimya ve Jeoloji vd. gibi 120'yi aşkın alanda lisans, yüksek lisans, doktora ve ihtisas dereceleri sunmaktadır. Brown Tıp Okulu, Brown Yüksek Lisans Okulu ve Sosyal Bilimler & Fen Okulu aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Üniversitenin 40 farklı bölümü bulunmaktadır. 

Brown Üniversitesi nerede, bölümleri nelerdir? Brown Üniversitesi kabul şartları, ücretleri

BROWN ÜNİVERSİTESİ KABUL ŞARTLARI, ÜCRETLERİ

Program                     Program Ücreti
Lisans Programları    $57,112
Master Programları   $59,254 -$71,312

Giriş koşulları şöyle;

Lisans Programları                                                         Master Programları

Lise Diploması                                                                Üniversite Diploması
TOEFL min 100 ya da IELTS 8.0                                    TOEFL min 90 ya da IELTS min 7.0
İyi bir not ortalaması                                                       GRE/GMAT istenebilir
SAT Skoru                                                                       GPA yüksek olmalıdır

Başvuru için gerekli belgeler şöyle;

Başvuru formu,
Lise/Üniversite diplomaları
Transkript
İngilizce dil belgesi
Özgeçmiş
Niyet mektubu
Banka hesap yazısı,
Sponsor yazısı,
Pasaport fotokopisi,
Sigorta,
2 Adet Referans mektubu
Bazı bölümlerde portfolyo talep edilebilir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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