Bruno Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Cabrera 28 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Leonel Cabrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Cabrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DES yapmaktadır. Bruno Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Cabrera'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes II

13 Eylül 2019 yılında CD N.Otamendi

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes II

28 Temmuz 2020 yılında Barracas C.

8 Ocak 2021 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Bruno Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Cabrera şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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