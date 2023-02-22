Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno 8 Nisan 1999 tarihinde Cajamar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Moreira Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ILC Sports yapmaktadır. Bruno, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunomoreira99/

Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2019 yılında Envigado

17 Ocak 2020 yılında Ansan Greeners

30 Haziran 2020 yılında Envigado

17 Temmuz 2020 yılında Chungnam Asan

31 Aralık 2020 yılında Envigado

14 Haziran 2021 yılında Persebaya

1 Temmuz 2022 yılında Niki Volou

Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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