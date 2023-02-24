Bruno Lulaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Lulaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Lulaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Lulaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Lulaj 2 Nisan 1995 tarihinde Piräus şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Lulaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bruno Lulaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Lulaj'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Lulaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Lulaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Lulaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Lulaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2014 yılında KF Skënderbeu

31 Ağustos 2016 yılında KF Laçi

27 Ocak 2017 yılında KF Skënderbeu

31 Ocak 2017 yılında KF Laçi

30 Haziran 2017 yılında KF Skënderbeu

1 Ocak 2018 yılında KF Laçi

30 Haziran 2018 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2019 yılında FK Kukësi

1 Eylül 2022 yılında KF Tirana

Bruno Lulaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Lulaj şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Lulaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiakos Piräus Akademie

Arnavutluk U19 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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