Bruno Melnis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Melnis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Melnis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Melnis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Melnis 21 Ocak 2004 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Melnis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M³ Sport & Business Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Melnis'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Melnis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Melnis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Melnis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Melnis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Metta

31 Ağustos 2021 yılında Torino U18

31 Aralık 2021 yılında Metta

Bruno Melnis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Melnis şuan FK Metta takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Melnis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Super Nova

Letonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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