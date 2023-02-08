Bruno Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Miranda 10 Şubat 1998 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Bolivya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Miranda Villagomez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Miranda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Bruno Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Guabirá futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Guabirá takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Miranda'nin Club Deportivo Guabirá ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 625 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Universidad B

4 Ağu 2017 yılında D.C. United

16 Mart 2018 yılında Richmond

30 Kasım 2018 yılında D.C. United

31 Aralık 2018 yılında Universidad B

1 Ocak 2019 yılında Wilstermann

1 Ocak 2020 yılında Royal Pari

22 Ocak 2021 yılında Bolívar

12 Ağu 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Bolívar

11 Ocak 2023 yılında Guabirá

Bruno Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Miranda şuan Club Deportivo Guabirá takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Calleja U20

Bolivya takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bolivya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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