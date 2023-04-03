Bruno Preira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Preira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Preira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bruno Preira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bruno Preira 25 Ocak 1987 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Gine-Bissau uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bruno Preira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Preira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Preira'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bruno Preira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bruno Preira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2009 yılında FC Mantois
7 Ağustos 2016 yılında US Colomiers
22 Ocak 2017 yılında SC Toulon
1 Temmuz 2020 yılında AS Muret
1 Temmuz 2021 yılında FC Mantois
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Bruno Preira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bruno Preira şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.