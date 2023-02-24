Bruno Telushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Telushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Telushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Telushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Telushi 14 Kasım 1990 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Telushi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jasports Multimedia yapmaktadır. Bruno Telushi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Telushi'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Telushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Telushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Telushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Telushi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2010 yılında Virtus Entella

30 Haziran 2011 yılında Flamurtari FC

7 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

1 Ocak 2018 yılında FK Partizani

12 Ağustos 2020 yılında FK Kukësi

26 Eylül 2020 yılında Neftçi Baku

5 Eylül 2021 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

Bruno Telushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Telushi şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Telushi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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