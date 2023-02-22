Bryan Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Dabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Dabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Dabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Dabo 18 Şubat 1992 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Burkina Faso,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Boulaye Kevin Dabo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Dabo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Bryan Dabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Dabo'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Dabo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dabsperestroika

http://www.instagram.com/bryan_dabo/

Bryan Dabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Dabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bryan Dabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Dabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2012 yılında Montpellier

31 Ocak 2014 yılında Blackburn

30 Haziran 2014 yılında Montpellier

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Étienne

30 Ocak 2018 yılında Fiorentina

13 Ocak 2020 yılında SPAL

31 Ağustos 2020 yılında Fiorentina

15 Eylül 2020 yılında Benevento

19 Temmuz 2021 yılında Ç. Rizespor

5 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Bryan Dabo kimdir

Bryan Dabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Dabo şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Burel FC (2000–2006)
Aubagne (2006–2007)
Montpellier (2007–2010)

Bryan Dabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

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Bryan Dabo nereli

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