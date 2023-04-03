Bryan Fiabema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Fiabema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Fiabema kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Fiabema ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Fiabema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Fiabema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Fiabema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Fiabema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Fiabema 16 Şubat 2003 tarihinde Tromsø şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Solhaug Fiabema şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Fiabema Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Sport yapmaktadır. Bryan Fiabema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bryan Fiabema'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Fiabema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryanfiabema/

Bryan Fiabemaboyu ve yaşı kaç

Bryan Fiabema Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Fiabema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Fiabema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Fiabema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2019 yılında Tromsö IL II

1 Ocak 2020 yılında Chelsea U23

6 Mart 2022 yılında Rosenborg

29 Ağustos 2022 yılında Chelsea U21

1 Eylül 2022 yılında Forest Green

30 Ocak 2023 yılında Chelsea U21

Bryan Fiabema kimdir

Bryan Fiabema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Fiabema şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Krokelvdalen (–2015), Tromsø IL (2016–2020), Chelsea FC (2020-)

Bryan Fiabema Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Bryan Fiabema nereli

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