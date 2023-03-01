Bryn Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryn Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryn Morris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryn Morris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryn Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryn Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryn Morris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryn Morris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryn Morris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryn Morris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryn Morris 25 Nisan 1996 tarihinde Hartlepool şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Bryn Andrew Morris şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryn Morris Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Bryn Morris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryn Morris'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryn Morris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryn Morris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryn Morris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryn Morris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Middlesbrough

20 Kasım 2014 yılında Burton Albion

20 Aralık 2014 yılında Middlesbrough

6 Ağustos 2015 yılında Coventry City

27 Ekim 2015 yılında Middlesbrough

28 Ekim 2015 yılında York City

28 Kasım 2015 yılında Middlesbrough

28 Ocak 2016 yılında FC Walsall

28 Mart 2016 yılında Middlesbrough

20 Ocak 2017 yılında Shrewsbury

7 Ağustos 2018 yılında Wycombe Wand.

2 Ocak 2019 yılında Shrewsbury

14 Ocak 2019 yılında FC Portsmouth

18 Ocak 2021 yılında Northampton

31 Mayıs 2021 yılında FC Portsmouth

1 Temmuz 2021 yılında Burton Albion

31 Ocak 2022 yılında Hartlepool Utd.

31 Mayıs 2022 yılında Burton Albion

15 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town

Bryn Morris kimdir

Bryn Morris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryn Morris şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Bryn Morris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryn Morris nereli

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