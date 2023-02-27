Brynjar Gauti Gudjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brynjar Gauti Gudjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brynjar Gauti Gudjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brynjar Gauti Gudjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brynjar Gauti Gudjonsson 27 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Brynjar Gauti Guðjónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brynjar Gauti Gudjonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brynjar Gauti Gudjonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brynjar Gauti Gudjonsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Brynjar Gauti Gudjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brynjar Gauti Gudjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brynjar Gauti Gudjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brynjar Gauti Gudjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2007 yılında Víkingur Ó.

20 Şubat 2011 yılında ÍBV

21 Şubat 2015 yılında Stjarnan

6 Temmuz 2022 yılında Fram Reykjavík

Brynjar Gauti Gudjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brynjar Gauti Gudjonsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Brynjar Gauti Gudjonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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