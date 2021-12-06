Kripto piyasası tamamıyla BTC Dominance, Bitcoin ve Altcoinlerin ilişkisi üzerinden yürümektedir. Tüm altcoinler dolarla alıp satılabileceği gibi aynı işlemler BTC üzerinden de yapılabilmektedir. BTC Dominance kavramı da tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bitcoin piyasanın ezici gücü ve kripto paraların babası konumundadır. BTC Dominance ve Bitcoin'in fiyatları da piyasaya direkt etki etmektedir. Bu bağlamda, BTC Dominance nedir? BTC Dominance düşerse ne olur? İşte detaylar...

BTC DOMINANCE NEDİR?

Öncelikle Dominance kelimesinin anlamını inceleyelim. Dominance hakimiyet üstünlük anlamlarına gelmektedir. Piyasa hakimiyeti diğer anlamıyla dominance; bir kripto paranın piyasa değerini, kripto para piyasasının genel değerine oranlayarak hesaplamaktadır.

BTC Dominance, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin kripto para piyasasının genel değerine oranlanması ile hesaplanan bir enformasyondur.

Örnek verirsek, Kripto paraların toplam değeri 500 milyar dolar olsun. Bitcoin'in toplam piyasa değeri olarak ise 250 milyar dolar gösterelim. Bu örnekte Bitcoin Dominance yüzde 50 olarak hesaplanacaktır.

BTC DOMINANCE DÜŞERSE NE OLUR?

BTC Dominance ve Bitcoin yükselirse; altcoinler düşer. Nedeni; altcoinlerden Bitcoin'e para akışı olmasıdır.

BTC Dominance'ın yükselmesi durumunda Bitcoin düşerse; altcoinlerde hızlıca düşüş gözükür. Nedeni; Piyasanın ezici hakimiyetinin Bitcoin'in elinde bulunmasıdır. Bitcoin'in düşmesi durumunda BTC Dominance'in yükselmesi durumunda, altcoinlerin direnme şansı pek yoktur.

BTC Dominance artarken Bitcoin stabil durumdaysa, altcoinler de stabil durumuna devam eder. BTC Dominance'ın düşmesi ve Bitcoin'in yükselmesi durumunda ise altcoinler hızlı artış gösterirler. Nedeni; Bitcoin'lerden altcoinlere para akışı gerçekleşmesidir.

BTC Dominance ve Bitcoin ikisi birden düşüş yaşarsa, altcoinler ya düşerler ya da stabil kalırlar. Bu durumda altcoinlerin BTC paritelerine bakmak ve analiz etmek gerekmektedir. BTC Dominance'ın düşmesi ve Bitcoin fiyatının stabil kalması durumunda ise, altcoinlerde artış gerçekleşir.