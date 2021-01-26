BTK personel maaşları 2021 | BTK uzman yardımcısı maaşı 2021

Türkiye'deki mobil ve sabit telefon operatörleri, internet servis sağlayıcıları, internet altyapısının denetlenmesine ve düzenlenmesine ilişkin alandan sorumlu olan BTK merkezi Ankara'da taşra teşkilatı bulunan tek üst kuruldur. 2021 yılında 30 bilişim uzman yardımcısı alacak.

BTK MAAŞLARI

Uzman yardımcılığı dönemi en az 3 yıl sürer. Ardından uzmanlık tezinde başarılı olanlar BTK uzman kadrolarına atanır. 2020 yılı ocak zammından sonra Göreve yeni başlayan BTK uzman yardımcısı maaşları 7.250 TL oldu. En üst derece ve kademeye gelen uzman da 9.200 TL maaş alır. Yurtdışı yüksek lisans ve benzeri eğitim olanakları desteklenir.

BTK UZMAN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR, GÖREVİ NEDİR?

BTK uzman yardımcısının görevi Hangi dairede çalıştığına ve hangi bölümden uzman yardımcısı olarak girdiğine göre değişir. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, hukuk fakültesi, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi İİBF bölümlerinden birinden mezun olanlar BTK uzman yardımcılığı sınavına girebilir. Mezun olunan bölüme ve ihtiyaca göre uzman ve uzman yardımcıları ilgili dairede görevlendirilir.

Görevlendirildiği daireye göre BTK uzman yardımcıları tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi, lisanslama, denetim, sektörel rekabet, alt yapı yönetimi, teknik işletme gibi faaliyetleri yerine getirir. Mevcut yapılanmasından daha geniş ve kapsamlı bir organizasyon oluşturmayı planlayan kurum özellikle internet alanında daha fazla insiyatif alır.

Gelişen ve dinamik sektörlerde faal bir kurumda çalışmanın çeşitli avantajları mevcut olup bunlar yeni konularda söz sahibi olabilmek, teknik bilgiler edinmek ve özel sektörde geniş bir network edinmek olarak sıralanır.

BTK TAŞRA UZMAN YARDIMCISI MAAŞLARI

Taşra teşkilatında çalışan uzman yardımcıları merkez kadrolardan 500 TL civarında daha düşük kazanır. Benzeri biçimde bu maaş farkı uzman olduklarında da devam eder. Ek gösterge açısından da merkez uzmanlıklar 3600 ek göstergeye tabi olur ve taşra için maksimum 2200 ek gösterge mevcuttur.



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