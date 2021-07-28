Bu apaçık faşizimdir!

Seçildiği günden beri yaptığı açıklamalar tepkileri üzerine toplayan CHP'li Bolu Belediye başkan Tanju Özcan, yine yaptığı ırkçı açıklamalarla tüm tepkileri üzerine topladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacaklarını açıklamasına ülkenin dört bir yanından tepkiler yağmaya başladı.

Özcan, yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların Bolu'dan gitmediğini ifade ederek, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız” diye açıklama yapmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ülkemizde Tanju Özcan gibiler ve solcular, sağcılar için "ırkçı, faşist" gibi ifadeler kullanırlar. ' Yaşasın halkların kardeşliği 'diye sloganlar atarlar fakat savaştan kaçan çocukları, kadınları 'Ülkemizde istemiyoruz' diye ortalığı ayağa kaldırırlar. Bu kadar sahte, iki yüzlüler. Suya 10 kat zam yapmak yetmez! Oksijen de tüketiyorlar sonuçta, onun için de vergi almalısın!

İnsanın en temel ihtiyacı olan suyu bile çok gören bu köhne zihniyet, devleti temsil etmemeli. Bu apaçık faşizmdir! Devletimiz kendisine sığınan hiçbir mazlumu ekmek, su ve hava gibi temel ihtiyaçlarla cezalandırmamıştır. Bu ve buna benzer ayrıştırıcı hatta ırkçı açıklamalar yarın ve sonraki günlerde önü alınamaz bir hal alabilir.

Osmanlı'nın fikir babası olan Büyük Türk Alimi Şeyh Edebali " İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" demiştir. Çünkü insanlık vatandaşlıktan daha önde ve değerli olan bir sıfattır. Göçmenlere, ya da vatansız bırakılmış insanlığa duyulan öfke kadar, bu duruma neden olan savaşların sorumlularına, işbirlikçilerine öfke duyulsaydı, ırkçılık değil yurtseverlik haykırılırdı. Buyurun, sosyal demokratların (!) geldiği son nokta.

Oldu olacak Hitler gibi gaz odaları kurup, bize sığınan savaştan kaçan yabancı uyrukluları da sabun yapın.