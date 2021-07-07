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  3. Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, aşı olduktan sonra koronavirüse yakalananların 4 hafif semptomla süreci atlattığı ve ölüm oranları ile hastaneye yatışların engellendiği ifade edildi.

Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

Aşılama çalışmaları hız kazanırken, aşı olanların koronavirüse yakalanıp yakalanmayacağı merak ediliyor. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda aşıdan sonra enfekte olunsa bile, hastalığın çok hafif seyirde atlatılacağı vurgulanıyor. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre ise aşı olanların hastalığı geçirmeleri durumunda en sık gösterdiği belirtiler saptandı.

Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

HAFİF SEMPTOMLAR YAŞANIYOR

Aşı olanlar, hastalığı geçirip geçirmeyeceklerini merak ediyor. Mirror gazetesi İngiltere’de yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşarak, merak edilen noktalara açıklık getirdi. Koronavirüs aşısı olduktan sonra, hastalığı geçirenler genel olarak belli başlı 4 ana belirti yaşıyor. Araştırma sonuçlarında yer alan bilgilerde bu 4 ana belirti ise baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olarak ifade edildi.

Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

AŞI ÖLÜM VE HASTANEYE YATIŞI ÖNLÜYOR

Mirror gazatesi, iki doz aşı olmuş kişilerle ilgili yayımladığı çarpıcı araştırmada aşı olmuş kişilere yer verdi. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, aşıların Covid-19 kaynaklı ölümleri, virüsün bulaşmasını ve hastaneye yatışı önlediğinin altı çiziliyor. Kişiler, aşının ardından hastalığa yakalansa bile süreci daha hafif semptomlarla atlatıyor.

Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

Araştırmada, aşının her iki dozunu da almış kişilerin Covid-19’a yakalanabileceği belirtildi. Aşı olmayanlar süreci ölümcül şekilde geçirerek, ağır semptomlarla karşı karşıya kalıyor. Aşılama sonrasında ise vücut hastalığı tanıyarak hafif şekilde atlatıyor. Covid-19’a yakalanan kişilerin yüksek ateş, sürekli öksürük koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşadığı hatırlatıldı. Ancak aşı sonrası Covid-19 geçirenlerin, baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısını semptom olarak bildirdikleri aktarıldı.

Bu belirtilere dikkat! Aşı olanlarda koronavirüs 4 ana semptomla kendini gösteriyor

"SEMPTOMLAR AŞININ ARDINDAN AZALDI"

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, “Genel olarak, aşılanmış ve aşılanmamış kişiler tarafından Covid-19'un benzer semptomlarının rapor edildiğini gördük. Ancak en az bir doz aşı olmuş kişiler kısa süre içerisinde daha az semptom bildirdi. Bu da daha az ciddi şekilde hastalandıklarını ve daha çabuk iyileştiklerini gösteriyor" denildi.

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