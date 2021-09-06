Bu bitki antikanserojen içeriyor! Amarant bitkisinin hasadı başladı

Afyonkarahisar'da yüksek düzeyde antikansorejen özelliği bulunan ve bununla birlikte gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan amarant bitkisinin hasadına başlandı. Bitkinin kendisi kadar yaprakları da önemli nitelikler taşıyor. Tohumlarından arta kalan yapraklar çay olarak tüketilirken, sapları ise hayvan gübresi olarak değerlendiriliyor.

"SKUALEN MADDESİNİ YÜKSEK ORANDA İÇERMEKTEDİR"

Ürünün hasadına katılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, söz konusu bitkide skualen denilen maddenin yüksek olduğunu belirterek, "Amarant, bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini yüksek oranda içermektedir. Bu özelliğiyle de çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

GENETİK YATKINLIĞI OLAN KİŞİLER DİKKAT!

Okumuş, bu bitkinin genetik olarak yatkınlığı olan kişilerde ciddi bağırsak problemleri oluşturup, uzun süre ishal, beslenememek, kilo alamama, büyüme gelişme geriliği gibi sıkıntılara neden olduğunun da altını çizdi.

Sözlerine devam eden Okumuş, "Kolestrolü düşürücü özelliği var. En önemli özelliklerinden birisi dünyada bilinen en önemli antikanserojen maddelerden olan skualen maddesini en yüksek oranda içeren gıda maddesi. Skualen ilaç sanayisinde daha çok köpek balığı yağından yüzde 1 oranında. Ama amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliği ile de çok çok önemli." ifadelerini kullandı.