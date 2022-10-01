Bu canlardan ne istediniz? Gaziantep Karkamış'ta 10'un üzerindeki kedinin ayaklarını kestiler, hayvanseverler ayağa kalktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiği tespit edildi. İlçe halkı yaşanan olay nedeniyle tedirginlik yaşarken yetkililerin olay hakkında çalışma başlattığı kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere Karkamış ilçesindeki vatandaşlar son günlerde kedilerin bazılarında kan görürken topalladıklarını ve arka ayaklarının kesildiğini gördü. Bu durum nedeniyle büyük şok yaşayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

FAİLLERİN YAKALANMASI İSTENİYOR

Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor.

Bu canlardan ne istediniz? Gaziantep Karkamış'ta 10'un üzerindeki kedinin ayaklarını kestiler, hayvanseverler ayağa kalktı

SAYININ ARTABİLCEĞİ BELİRTİLDİ

Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi.

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