Bu canlardan ne istediniz? Gaziantep Karkamış'ta 10'un üzerindeki kedinin ayaklarını kestiler, hayvanseverler ayağa kalktı

Alınan bilgilere Karkamış ilçesindeki vatandaşlar son günlerde kedilerin bazılarında kan görürken topalladıklarını ve arka ayaklarının kesildiğini gördü. Bu durum nedeniyle büyük şok yaşayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
FAİLLERİN YAKALANMASI İSTENİYOR
Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor.
SAYININ ARTABİLCEĞİ BELİRTİLDİ
Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi.