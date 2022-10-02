Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram: "Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz"

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) Başkanı Kadir Bayram, 2022-2023 döneminde üzerinde çalışıp hayata geçirecek oldukları projelerle ilgili basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bayram basın toplantısında, “Mevcut projelerimizle ve yeni kazanımlarımızla yeni sezon çalışmalarımıza başlıyoruz."

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Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram: "Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz"

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), Başkan Kadir Bayram'ın katılımıyla kahvaltılı yerel basın toplantısı gerçekleştirerek yeni sezona dair çalışmalarını duyurdu. Çalışmalarla alakalı açıklamalarda bulunan Bayram, “Yeni dönem için hazırladığımız Eylem Planımız ay ay, hafta hafta hazır durumda. Yaptığımız istişareler sonucunda hazırladığımız eylem planımız kapsamında yapacağız projeler ve gerçekleştireceğimiz çalışmalarla bu kente ve kent insanına değer katacağımızı düşünüyoruz. PESİAD; onur kuruluyla, istişare kuruluyla, sektörler kuruluyla, denetim kuruluyla ve yönetim kuruluyla bir bütün olarak çalışmalarını yeni sezonda da sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram, Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz

"GENÇLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK ADIMLAR ATIYORUZ"

PESİAD Başkanı Kadir Bayram, Pendik’te 650 sanayici, 1.200 ihracatçı ve 95 binden fazla vergi mükellefi bulunduğunu belirterek,“Üreten bir şehiriz. Bunu, yaptığımız ihracattan anlıyoruz. Önceden Pendik, Türkiye ihracatının binde yedisini karşılıyordu. Şimdi ise bu rakam yüzde bire geldi. Bu gelişme bizi oldukça mutlu ediyor. Ancak yaşadığımız bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Sanayicilerimiz maalesef eleman sıkıntısı çekiyor. Gerek nitelikli gerekse de vasıfsız eleman bulma noktasında bu durum söz konusu. İşte tam da bu noktada niyetimiz ‘PESİAD Kariyer’ ile bu yaraya melhem olmak. Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz. Özellikle “PESİAD Kariyer” projesiyle işçi ve işvereni bir araya getirmeyi planladık.” dedi.

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram, Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz

"KENTE DEĞER KATACAK YENİ ÇALIŞMALARIN İÇİNDE OLACAĞIZ"

“Geçen dönemden süre gelen fuar alanı projemiz, 2 ticaret lisesi projemiz, zimmem defteri kapatma projemiz, iftar programlarımız, Pendik’in Enleri programımız ve çalışma gurupları etkinlikleri ve çalışmaları ile birlikte sanayici ve işadamlarına yönelik çalışmalarımız ve etkinliklerimize bu sezonda da devam edeceğiz. Ayrıca bu çalışma döneminde de sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında kente değer katacak yeni çalışmaların içinde olacağız.” şeklinde açıklama yaparak geleceğe dair çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bayram, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Toplantı sonrası dernek ile ilgili önerileri de dinleyen Kadir Bayram, yıl içerisinde yurt dışı çalışmalarının olacağını vurgulayarak sanayilerin geleceği ile ilgili önemli adımlar attıklarının altını çizdi.

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), yeni sezona iddialı giriyor! Başkan Kadir Bayram, Gençlerin istihdamına yönelik de adımlar atıyoruz

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