Seda Sayan'ın paylaşımındaki değişimi olay yarattı!Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Aşılamada yeni süreç: 60 yaş üzeri ve eşlerinin aşılanmasına başlandı!Dünyaca ünlü isim Jason Derulo Survivor 2021 birleşme partisine katıldı, "Lavaboya nereye gidiyorsunuz?" diye sorduTürkiye'de bir ilk: Artık sosyal medya fenomenliği diplomalı olacak!Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TLMüge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEndonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı29 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

Anadolu'nun simgelerinden olan, hüznün sembolü olarak da kabul edilen ters lale çiçeği Şırnak’ta baharın gelişiyle birlikte yüzünü gösterdi. Kerbela ya da Ağlayan Gelin olarak da isimlendirilen çiçeği koparmak ise yürek istiyor. Ters laleleri koparanlara  60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

Anadolu'nun en güzel simgelerinden olan, Kerbela ya da Ağlayan Gelin olarak anılan ters lale çiçeği Şırnak’ta baharla birlikte açtı. Hüznün sembolü olarak anılan çiçeği koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

20 GÜN BOYUNCA YAŞAYABİLİYOR

Karla mücadelenin yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beytüşşebap ilçesinde ters lalelerin çiçek açmasıyla vatandaşlar baharı yaşamaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçeye bağlı Başaran köyünde dağlar ve bahçeler ters lalelerle süslendi. 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açmasıyla muhteşem manzaralar oluştu. Sıcak havalarla birlikte filizlenen çiçekler, bölge halkı tarafından neşeyle karşılandı.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

Bölge halkından olan Cengiz Gökçe isimli vatandaş, ters lalelerin çiçek açmasının neşeyle karşılandığını söyledi. Gökçe, "İlçemizde çok kar yağıyor. Kışın bitmesi ve baharın gelmesini çiçeklere bağlıyoruz. Ters lale çiçek atçı mı bahar gelmiş demektir. Çığ ve karların erimesi baharın geldiğini söylüyor. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bahar havası işlerin başladığı anlamına geliyor" dedi.

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT