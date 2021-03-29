Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TL

Anadolu'nun en güzel simgelerinden olan, Kerbela ya da Ağlayan Gelin olarak anılan ters lale çiçeği Şırnak’ta baharla birlikte açtı. Hüznün sembolü olarak anılan çiçeği koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

20 GÜN BOYUNCA YAŞAYABİLİYOR

Karla mücadelenin yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beytüşşebap ilçesinde ters lalelerin çiçek açmasıyla vatandaşlar baharı yaşamaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçeye bağlı Başaran köyünde dağlar ve bahçeler ters lalelerle süslendi. 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açmasıyla muhteşem manzaralar oluştu. Sıcak havalarla birlikte filizlenen çiçekler, bölge halkı tarafından neşeyle karşılandı.

Bölge halkından olan Cengiz Gökçe isimli vatandaş, ters lalelerin çiçek açmasının neşeyle karşılandığını söyledi. Gökçe, "İlçemizde çok kar yağıyor. Kışın bitmesi ve baharın gelmesini çiçeklere bağlıyoruz. Ters lale çiçek atçı mı bahar gelmiş demektir. Çığ ve karların erimesi baharın geldiğini söylüyor. Güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bahar havası işlerin başladığı anlamına geliyor" dedi.