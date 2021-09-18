Show TV Murat Nişancalı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Nişancalı öldü mü, neden öldü?Binit ne demek, TDK'ya göre Binit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 18 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıShow TV tanıtım seslendiricisi Murat Nişancalı hayatını kaybetti!Ünlü sanatçı Selehattin Alpay'ın acı günü!Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!SON DAKİKA! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!Badem Tırnak ne demek, TDK'ya göre Badem Tırnak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiKasımpaşa 0- 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!

Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!

Muğla'nın Datça ilçesinde sahil ve çevresini renklendiren kum zambaklarını koparmanın veya zarar vermenin cezası 80 bin 365 lira olarak belirlendi.

Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, açtığı yeri güzelleştiren kum zambaklarının sadece Türkiye'de değil, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından korunma altına alınan türler arasında yer aldığını belirtti. Kum zambaklarına zarar vermenin cezası olacağını bildiren Uslu, "Bu türün yaşama alanlarını tahrip edenlere veya kopartanlara 80 bin 365 lira para cezası uygulanacak." dedi.

Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!

NESİLLERİ TÜKENİYOR!

Otel İşletme Müdürü Erkan Malcı ise kum zambaklarının nesillerinin tükendiğini belirtti. Bu nedenle bu canlılara gerekli hassasiyet ve önemin gösterilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

2016'da yapılan araştırmalara göre kum zambakları neslinin dünyada giderek azaldığını aktaran Malcı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılmasının da yasak olduğunu vurguladı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT