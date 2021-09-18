Bu çiçeği koparana 80 bin lira para cezası kesiliyor!

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, açtığı yeri güzelleştiren kum zambaklarının sadece Türkiye'de değil, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından korunma altına alınan türler arasında yer aldığını belirtti. Kum zambaklarına zarar vermenin cezası olacağını bildiren Uslu, "Bu türün yaşama alanlarını tahrip edenlere veya kopartanlara 80 bin 365 lira para cezası uygulanacak." dedi.

NESİLLERİ TÜKENİYOR!

Otel İşletme Müdürü Erkan Malcı ise kum zambaklarının nesillerinin tükendiğini belirtti. Bu nedenle bu canlılara gerekli hassasiyet ve önemin gösterilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

2016'da yapılan araştırmalara göre kum zambakları neslinin dünyada giderek azaldığını aktaran Malcı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılmasının da yasak olduğunu vurguladı.