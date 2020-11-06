Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin 747 lira ceza! Şaka değil, gerçek!

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kum zambağı koruma izleme projesi etkinliği düzenlendi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Türkiye'de 18 çevre koruma alanı bulunduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi de Göksu. Burada koruma ve izleme çalışmalarını yıllardır sürdürüyoruz. Caretta Carettalarla ilgili, kum zambağı ve diğer türlerle ilgili koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cennetinin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığımızdan bütçemiz çıktı. 3 milyon civarında. Alanın da koruma ve kullanma dengesini sağlayabilmek için gelecek nesillere temiz bir alan bırakmak için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bugün burada kum zambağının farkındalığını oluşturabilmek için sahada öğretmen ve öğrencilerle birlikte onlara türün yakından incelenmesi, sahada görülmesi için bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Kunt, "Göksu Deltası, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin, ekolojik dengenin, kültür ve tabiat varlıklarının korunarak geliştirilmesi ve bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 2

26 kilometrekare alana sahip Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, kentsel yerleşim alanları ve tarım alanlarının yanı sıra, Akgöl ve Paradeniz başta olmak üzere çok sayıda göl, Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları ile birlikte deltayı kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanan 300'ü aşkın kuş türü açısından önemli bir uluslararası Ramsar alanı, bulunmaktadır. Diğer taraftan deltada, 441 bitki türü tespit edilmiş olup bunun 8 tanesi endemik, 32 tanesi nadir türlerdir. Nadir türler arasında bulunan ve soyu tehlike altında olan, Akdeniz ülkeleri yanı sıra Karadeniz'in güney kıyılarında yetişen Ağustos- Ekim ayları arasında çiçek açan güzel bir zambak türüdür. Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı, çok yıllık, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15 olan bir bitkidir.

Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40-45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2/3'ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetişir. Türün nesli tehlike altındadır. Türkiye'de bulunan zambakların ülke dışına çıkarılması suçtur. Türe yönelik en önemli tehdit, kıyı bölgelerinde hızla yayılan yazlık konutlar, insanlar tarafından kumsallarda şezlong-şemsiye kullanımı ve kum zambaklarının belli amaçlarla bilinçsizce koparılmalarıdır. Kum zambağı gibi endemik ve nesli tehdit altında olan bitki ve hayvanların korunması konusunda kanunlarımızca yasaklamalar ve idari yaptırımlar getirilmiş olup, öngörülen ceza miktarları 2020 yılı için 73 bin 747 Türk Lirası olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mersin'in Silifke ilçesi, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan kum zambaklarının korunması ve izlenmesi amacıyla her yıl proje çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Kunt, "Proje 2020 yılı haziran ayında başlamış olup Aralık ayı sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Düzenlenen etkinlikte Göksu Özel Çevre Koruma bölgesinin sunumu yapılırken, kum zambağı hakkında bilgilendirme, alanda kum zambağını tanıtma ve çocuklara bilgilendirici çeşitli hediyelerin dağıtılması ile etkinlik son buldu.

Etkinliğe Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve öğrenciler katıldı.

Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü projesi kapsamında Kum Mahallesi'nde "Göksu Deltası Özel Çevre ve Koruma Bölgesi Kum Zambağı Koruma İzleme Projesi" dahilinde öğrencilere bilgilendirme yapılarak, ödüller verildi.