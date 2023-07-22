Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!

Türkiye bugün tefecilik yaptığı öne sürülen Nevşehir'de görevli bir köy imamını konuşuyor.

Nevşehir'de görevli bir köy imamının tefecilik yaparak köylüler arasında borç tuzağı kurduğu belirlendi. İddialara göre M.E.G, köyde ihtiyacı olan kişilere borç para veriyordu. Ancak borçlar geri ödenmediğinde, imam boş senetleri doldurarak yasl yoldan tahsilat yapıyordu.

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel'in haberine göre, bu olay ortaya çıktı ve bölgede büyük bir tepkiye yol açtı. Köylüler, M.E.G'nin bu tefecilik faaliyetleriyle zor durumda kaldıklarını ve borç batağına sürüklendiklerini ifade ediyorlar.

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22 AYAR VERDİ 24 AYAR İSTEDİ

Parayı verirken 22 ayar altın, isterken 24 ayar altın üzerinden hesap etti. Sattırdığı mallardan artan tutarları da iade etmedi. İşte İmam'ın tefecilik vurgununun detayları...

- Olay Nevşehir’in bir ilçesindeki köyde geçiyor. Köy imamı M.E.G. paraya ihtiyacı olan kişilere borç para verdi. Borç verdiği kişilere boş senet imzalattı. Köylüler de altın üzerinden borcu kabul etti. 22 ayar altın verip 24 ayar altın isteyen imam, paraları tahsil edemeyince elindeki boş senetleri doldurup icra takibi başlattı.

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ALDIĞI PARANIN 3 KATINI ÖDEDİ AMA...

Köylü 15 Temmuz gazisi S.Ü. maddi olarak zora düşmüş ve imamdan bir miktar para almış. Para karşılığı boş senetlere imza atmış. Aldığı paranın 3 katını ödemesine rağmen imam senetleri iade etmemiş. İade etmeme gerekçesi olarak dövizdeki yükselişi göstermiş. Borcu güncel döviz kuruna çevirip senetleri bu rakama göre doldurup icra işlemlerini başlatmış. Borç alan adamın tarlalarını, evini haczettirdi.

MALLARI SATIP ÜSTÜNÜ VERMEDİ

Köylü S.Ü, bu olay yaşanınca imam hakkında şikâyette bulunup durumu resmi makamlara bildiriyor. İmam ise haczettiği taşınmazları satıp parasını fazla fazla tahsil etti. Satıştan elde ettiği borcundan fazla parayı da S.Ü’ye iade etmedi.

KAYMAKAMLIK KINAMA CEZASI VERDİ

Kaymakam şikâyeti alıyor ve olayı araştırıyor. Sonucunda sadece kınama cezası alıyor. İmam “İade edeceğim” diyor ama gerçekleşmiyor. Kınama cezası da “Devlet memuru ticaret yapamaz” gerekçesi ile veriliyor. Yani imamın faizle para alıp vermesini “ticaret” olarak nitelendiriyor.

DİYANET'TEN YER DEĞİŞİKLİĞİ CEZASI!

S.Ü. bu sefer müftülüğe şikâyet ediyor. Müftülük de Diyanet İşleri’ne bildiriyor. Diyanet yetkilileri İstanbul’da mağduru dinliyor ve şikâyetçiyi haklı bulup imamı olduğu yerdeki görevden alıp Yozgat Boğazlıyan’a görevlendiriyor.

SUÇLAMALARI REDDETMEDİ, 'YASAL YOLDAN ALDIM' DEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren İmam, yaptıklarını reddetmedi.

İfadesinde, “Borç para verdim fark olduysa zaman içerisinde değer artışından dolayı kaynaklanmıştır. Borç verip üç sene alamadığım borçlar oldu. Bu üç sene içerisinde de döviz çok arttı. Altın ile borç aldılar ödemediler, haciz dairesi de yasal faizi ile tahsil etti. Yasal yoldan aldım” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet & İnternet Haber