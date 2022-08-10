Bu da yerli Simpson! Yılların dizisi Selena'da öyle şeyler söylenmiş ki! Duyunca şok olacaksınız!

Yıllar önce yayımlanan ve başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çeken sihirli dizi Selena'da geçen bazı kesitler bugün sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu parçalar halinde dizide teker teker söylenmesi, dinleyenlerde şok etkisi yarattı.

TÜRK YAPIMI SİMPSON

The Simpson adlı çizgi filme yaşanan bazı olayların şu an Dünya'da bir bir yaşanıyor olması tüm insnaalrın dikkati çekiyor ve korkutuyorken yeni bir kehanette Türk yapımı olan Selena dizisinden geldi. Dizide oyuncuların eknomik krizden, ülkeye giriş yapan sığınmacılardan, çin gribinden bahsetmesi kısa sürede gündem olurken videoyu izleyenler dizi de başka kehanetlere de yer verilip verilmediğini merak etmeye başladı.

Videoyu izleyenler anlatılan kehanetlerden sonra; "Yerli Simpsonlar , Selena > Simpson , Simpson bak işine kardeşim" gibi yorumlar geldi.