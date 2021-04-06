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Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

Adana'nın Kozan ilçesinde bir gelin ve kaynana el ele vererek herkese örnek oldu. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan aile, evlerinin bahçelerini fide üretim merkezine çevirdi.

Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçelerini fide üretim merkezine çeviren gelin-kaynana, 1 TL'ye sattıkları fideler ile pandemi sürecinin olumsuzluklarını avantaja çevirdi.

Mahmutlu Mahallesi Derebaşı Sokak'ta yaşayan 75 yaşındaki Şadiye Aydın, gelini Arife Aydın ile evin bahçesinde oluşturdukları alanı fide üretim merkezine çevirdi. Gelin kaynana 1 TL'ye sattıkları fideler ile korona virüsün stresli günlerinde üretim yaparak gelir sağladı.

Başarmanın ve kazanmanın gururunu yaşayan gelin kaynana, gençlere hayat şartları ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmadan uğraşacakları bir alanları olması gerektiğini söyledi.

"TOPRAKLA UĞRAŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

75 yaşındaki Şadiye Aydın toprakla uğraştığı için sağlıklı ve mutlu olduğunun altını çizerek, "Fide satıyorum. Patlıcan, biber, domates, salatalık her fideyi üretiyorum. Elim ayağım toprağa değdiği için mutluyum. 1 TL'ye satıyorum fideleri. Eşim emekli ama bununla 40 senedir uğraşıyorum. Bununla 5 çocuğumu okuttum. Bunlar bana mutluluk, moral veriyor. Herkes kendine bir uğraş bulsun hiçbir şey bulamazlar ise çiçekle uğraşsınlar. Genellikle gelin kaynana bir olsun mutlu olsun" dedi.

Arife Aydın ise "Kayınvalidem hepimizden çok çalıştı. Burada bunlarla uğraşmak bizleri ve onu dinç tuttu, bizlere huzur verdi. Dışarıda pandemiyi hatırlamadı bile. Pandemi ile birlikte en küçük toprağı olan bile ekmeye başladı ve fide satışları hızlandı. Şuan herkes gelip soruyor, alıyor" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

Bu gelin kaynana herkese örnek oluyor! Fide üretip satıyorlar

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