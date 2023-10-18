Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu! İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne bombalı saldırısının ardından yaşlı, genç ve çocuk yaşamını yetirdi. O hastanenin saldırıdan 20 saat önce bahçesinde çocukların oyun oynadığı anlar böyle kaydedildi.