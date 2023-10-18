Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu!

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne bombalı saldırısının ardından yaşlı, genç ve çocuk yaşamını yetirdi. O hastanenin saldırıdan 20 saat önce bahçesinde çocukların oyun oynadığı anlar böyle kaydedildi.

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Bu görüntüler İsrail'in alçak hastane saldırısından saatler önce kaydedildi! İşte Gazzeli çocukların son oyunu!

Dünya, Gazze’deki vahşete seyirci kalıyor.

İsrail-Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü ateşlenen gerilim, gün geçtikçe vahşi boyutlara erişiyor.

Hastaneye saldırı

Dün yaşanan olay dünya çapında yankı uyandırdı.

İsrail ordusu bu kez içinde binden fazla hasta ve sığınmacının bulunduğu el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda onlarca kadın, çocuk ve sivil vahşi şekilde hayatını kaybetti.

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3 gün yas ilan edildi

Yaşanan insani dram üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti.

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Saldırıda can veren çocukların, saatler öncesinde oyun oynadığı anlar

Bir diğer yandan hastanedeki saldırının saatler öncesinden görüntüler ortaya çıktı.

Savaş nedeniyle hastaneye sığınan kişiler, tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanlarına saldırılmadan önce, çocukların bahçede oyun oynadığı anlar medyada yayıldı.

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