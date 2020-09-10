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  3. Bu görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı! Cezası belli oldu

Bu görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı! Cezası belli oldu

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde turşuluk biber üretilen bir firma çalışanının biberleri dans ederek ayaklarıyla ezdiği görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Söz konusu firmaya, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 TL ceza verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde bulunan turşuluk biber üretilen firmada bir çalışanın dans ederek biberleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin Twitter ve Instagram'da paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Tepki çeken görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

SÖZ KONUSU KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI FİRMA TESPİT EDİLDİ

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüler üzerine bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi ve kayıtlardan, söz konusu kişinin çalıştığı firma belirlendi.

13 BİN 954 TL CEZA KESİLDİ

şirkete gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 TL ceza kesildi. İmalat aşamasındaki 2,5 ton ürün de imha edildi.

Öte yandan, turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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