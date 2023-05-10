Bu gün hava durumu nasıl? 10 Mayıs 2023 Tüm Ülkede hava durumu, Kış soğukları geri geldi

Mayıs ayının 10'u olmasına rağmen ülke genelinde kış soğukların aratır soğuklar ve yağmurlar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ÜLKE GENELİNDE HAVA KAPALI YER, YER YAĞMURLAR VAR

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA HAVA KAPALI VE YAĞMURLU

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

İSTANBUL PARÇALI BULUTLU ÖĞLE SAATLARİNDE YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İZMİR PARÇALI BULUTLU

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 27