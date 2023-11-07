Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava durumunda pek olumsuzluk yaşanmazken sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus etkili olup hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 7 Kasım 2023 Salı günü tüm ülke geneli ve illerimizde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 2

MARMARA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu

VAN °C, 15°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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