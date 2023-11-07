Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu
VAN °C, 15°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.