Bu gün hava durumu nasıl olacak? 7 Kasım Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu

VAN °C, 15°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.