Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkâri çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI :

Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE VE TÜM İLLERİMİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK