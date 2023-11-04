Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu

Meteoroloji sonbahar ayının son günlerinde 4 Kasım 2023 Cumartesi hava durumunu yayınlayarak Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına konusunda uyarılarda bulundu. İşte 4 Kasım Cuma günü tüm ülke geneli ve illerde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkâri çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI :

Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE VE TÜM İLLERİMİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu 2

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu

HATAY 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu 3

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu

VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu 4

DENİZLERDE HAVA DURUM

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer 9; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzeyi ile zamanla geneli 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m yer yer 075 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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