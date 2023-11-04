KAYNAK: Bölge Gündem Haber
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Meteoroloji sonbahar ayının son günlerinde 4 Kasım 2023 Cumartesi hava durumunu yayınlayarak Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına konusunda uyarılarda bulundu. İşte 4 Kasım Cuma günü tüm ülke geneli ve illerde hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.
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Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
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