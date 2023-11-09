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Bu gün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve rüzgara dikkat! 9 Kasım Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İşte tüm ülke geneli 9 Kasım 2023 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde.
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