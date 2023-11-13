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Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Sonbaharın bu son günleri ve kış aylarına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen zaman zaman kısa süreliğine hava sıcaklıkları bazı bölgelerde düşmeye başlayıp bazı bölgelerde aşırı ve kuvvetli yağmurlar olumsuzluklar oluşturuyor. Peki 13 Kasım 2023 Pazartesi tüm ülke geneli bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu şu şekilde olacak.
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Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
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