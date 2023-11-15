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Bu gün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Kasım 2023 Çarşamba Tüm bölgelerde, illerde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bu gün 15 Kasım 2023 Çarşamba hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
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