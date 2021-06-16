Koronavirüs salgını sürecinde hem uzaktan hem yüz yüze eğitim gören öğrenciler nihayet yıl sonu karnelerine kavuşacak. Öğrenciler karnelerini almalarıyla bir üst sınıfa geçmiş olacak. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin kapanmasına az bir süre kala Bu hafta karneler verilecek mi? Karneler yüz yüze mi verilecek? soruları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

BU HAFTA KARNE VERİLECEK Mİ?

Öğrenciler bu yıl karnelerini 18 Haziran 2021 tarihinde e-Okul üzerinden online alınacak.

KARNELER YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) talep eden öğrencilerin basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diplomalarını 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerinden alabileceklerini duyurdu.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” 5 Temmuz itibariyle başlayacak. Bakanlık telafi eğitimi hakkında da bilgileri “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinden yayımladı.

ZİYA SELÇUK'TAN SON AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimi ve karnelerle ilgili “Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” dedi.

Selçuk açıklamasının devamında şunları kaydetti;

''Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.''