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Bu hafta ki Cuma hutbesi kısa tutuldu

Türkiye'de etkisini arttırarak yayılmaya devam eden ve vaka sayısının en çok arttığı illerden biri olan Aydın'da Diyanet Cuma namazında abdestin önemi anlatıldı.

Bu hafta ki Cuma hutbesi kısa tutuldu

Türkiye'de etkisini arttırarak yayılmaya devam eden ve vaka sayısının en çok arttığı illerden biri olan Aydın'da Diyanet Cuma namazında abdestin önemi anlatıldı. Son yılların en kısa hutbesinin okunduğu Cuma namazında abdestin ve temizliğin insanları kirden ve mikroplardan koruduğu belirtildi.

Korona virus salgını nedeniyle alınan tedbirler ülke genelinde arttırılırken, bugün Cuma namazı da sosyal mesafe, maske ve kişisel seccadelerle eda edildi. Cuma namazında hutbe de kısa tutulurken hutbenin konusu ise abdest ve hijyen oldu.

Abdest ayetinin "Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı mesh edin, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın" meali okunarak başlanan hutbede "Kıymetli Müminler; İslam'a göre, temizlik, imandan gelen vazgeçilmez bir sorumluluktur. Güzel dinimiz, tertemiz bir bedene, huzura ermiş bir kalbe, günahlardan arınmış bir ruha sahip olmak isteyenleri abdeste davet eder. Böylelikle kulun maddi ve manevi yönden temizlenerek Allah'ın huzuruna pak ve nezih bir şekilde çıkmasını ister. Değerli Müslümanlar; Mümin, abdesti hem ibadet sevabı kazandıran hem de kendisini kirden ve mikroptan koruyan büyük bir nimet olarak görür. Dininin direği, ruhunun miracı olan namaza abdestle hazırlanır.

Dünyayı kuşatan Kovid-19 salgınıyla millet olarak topyekün mücadele ediyoruz. Bu mücadelede başarılı olmamızın yolu, temizlikten, maske ve mesafe kuralına uymaktan geçiyor. Unutmayalım ki, düzenli ve özenli bir temizlik konusunda abdest bizler için en güzel imkandır. Biz, çocukluktan itibaren abdest alışkanlığı ile büyüyen, tertemiz bir kültürün fertleriyiz. Dilimize yerleşen "abdest bozmak" tabiri bile, halkımızın gün boyunca abdestli bulunmaya ne kadar önem verdiğinin ifadesidir. Bedenimize nezafet, ruhumuza sükunet veren abdestimiz, salgın hastalıklar karşısında en güzel koruyucudur. Su ile gelen doğal temizlik sayesinde daha sağlıklı bir toplum olmamıza yardımcıdır. O halde, abdestin sağladığı hijyen ve ferahlığı hayatımızın bir parçası haline getirelim" ifadelerine yer verildi.

Bu hafta ki Cuma hutbesi kısa tutuldu



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