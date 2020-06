Sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu en çok aranan konular arasında ilk sırada geliyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisi hızla artan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir sokağa çıkma yasağı bazı illerde uygulanmıştı. Son iki haftadır normalleşme sürecine geçişle birlikte sokağa çıkma yasağı olmamıştı. Ancak vaka sayılarındaki artış, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu da beraberinde getirdi. Peki Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Hangi illerde? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte merak ettiğiniz tüm bu soruların cevabı haberimizde...

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS sınavlarının uygulanacağı gün insan hareketliliğinin fazla olacağı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Kararı Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasının ardından internet arama motorlarında vatandaşlar Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar ve son gelişmeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." dedi.

Bu doğrultuda LGS sınavının olacağı 20 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ayrıca YKS sınavının uygulanacağı 27-28 Haziran tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın detaylarına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı genelgeye yayınlayacak. Bu doğrultuda yasaktan muaf olanlar ve açık olacak işletmeler belirlenmiş olacak.

BİLİM KURULU ÜYELERİNİN AÇIKLAMALARI

Vaka sayılarının artışı ikinci dalga endişesini de beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayıları ile ilgili yorumu şu şekilde:

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Günlük vaka sayıları, bir salgının tek başına iyi ya da kötü gittiğini göstermez. Diğer kriterlere de bakmak lazım. Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı. Yani salgın şu anda halen inişte. Biz buna ‘vaka havuzu’ diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23’tü, şimdi ise 2.31’e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, ‘salgın geçti gitti’ diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır. ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise;

"Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

* Normalleşme sonrası bir miktar vaka artışı beklenen bir durum. Asıl olan bu artışın miktarı ve devam edip etmeyeceği. Bugün, önceki 3 güne göre artış daha sınırlı. Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.

* Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler.

* Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız.

* Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın her şeyi yapabilirsin.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Coronavirüs ile ilgili alınan kararlar her hafta kabine toplantısında açıklanıyor. Uzun süre video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta ilk kez yüz yüze yapılmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Daha önce gerçekleştirilen sokağa çıkma yasaklarında hafta sonu 2 gün ile sınırlandırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlamarı vaka sayısındaki artışla birlikte daha uzun sürelerde yapılabilir.

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU HAKKINDA!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 31 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Bakan tarafından verilen talimat doğrultusunda alanında uzman çeşitli üniversitelerdeki öğretim üyesi 26 kişi kurula davet edildi. Türkiye’nin "önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler" tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakana bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Üye sayısı ilk kurulduğunda 26 kişiden oluşurken daha sonra 31 kişiye çıkarıldı.

Kurul üyeleri Ocak ayında kurulduğundan beri her gün Ankara'da Sağlık Bakanlığı binasında 13.30'da toplanmakta, alınan kararlar kamuoyunda paylaşılmaktadır. Virüs salgını nedeniyle sürekli online toplantılarla da biraraya geldikleri gibi üniversitelerdeki görevlerine devam etmektedirler. Kurul salgının etkilerinin kırılmasına yönelik mücadele kararlarını almakla beraber; sosyal medya, televizyon ve gazeteler aracılığıyla bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini görevini de üstlenmektedir.

Bilim Kurulu şu ana kadar, Çin'deki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye taşınması, yurtdışı uçuşların yasaklanması, ülke kara sınırlarının belirli ülkelere kapatılması, referans ve pandemi hastanelerinin belirlenmesi, vatandaşların yurt dışı seyahatlerinin ertelenmesi, yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 günlük karantina tavsiyesi, eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin çeşitlendirilmesi, açık ve kapalı cezaevlerinde açık görüşlerin ertelenmesi tavsiye kararlarında bulundu.

Vuhan'da 9 Ocak 2020'de gerçekleşen ilk ölümün ardından 14 Ocak'ta Bilim Kurulunun hazırladığı "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Rehberde özellikle sağlık çalışanlarına yönelik hastaların bakımı ve izolasyonu, vakanın tanımlanması için gerekli koşullar ve tanımlama sonrasında izlenecek yollar, virüs ve hastalık üzerine genel bilgilere yer verildi. Yeni bilgiler ve gelişmelere bağlı olarak 28 Ocak'ta bilgiler Bilim Kurulu toplantısı sonrasında güncellendi. 2 Şubat'ta ise yine bir toplantı sonrasında alınan karar sonucu internet sitesi üzerinden rehberin sunumu yayımlandı.

KOVID-19 hastalığı ile mücadele için bilgilendirme kitapçıklarının hazırlanmasını sağlayarak Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, tüm sağlık birimleri ve kamu kurumlarına dağıtımı yapıldı. Kitapçık içerisinde virüsün tanımı, hastalık belirtileri ve bulaşma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yer aldı. 26 Mart 2020'de Bilim Kurulu üyeleri video konferans yöntemi ile Çinli yetkililer ve bilim insanları ile görüştü. Üç saat süren toplantı sırasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hakkında konuşuldu. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi görüşme sırasında Çinli bilim insanlarının dört tavsiyede bulunduğunu söyledi. İzolasyonun, vakaların, yurtdışından gelenlerin ve sağlık çalışanlarının karantinaya alınmasının temel mücadele yöntemleri olduğunu söylediklerini iddia etti.

Habertürk internet sitesi köşe yazarı Muharrem Sarıkaya, 27 Mart 2020 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sırasında Türkiye'de salgının yönetimi konusunda üç aşamalı plan kararı alındığını iddia etti. A, B ve C planı çerçevesinde ilerleyen plan doğrultusunda A planı dahilinde belirli bölgelerin karantina alınması kararının olduğunu söylerken şu an Türkiye'de uygulanan planın A planı olduğunu belirtti. Bazı köy ve beldelerin karantina altına alınmasının bu kararın sonucu olduğunu yazdı. B planı dahilinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanırken C planı dahilinde ise kesin sokağa çıkma yasağının uygulanacağını iddia etti. 2009'da hazırlanan "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı" hükümlerinin hayata geçirildiğini anlatırken şu an elde bulunanlar dahilinde C planına geçilmesinin düşünülmediğini söyledi.

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ

Kurul üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır. 2009'da hazırlanan 2019'da güncellenen "Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı", Bilim Kurulu üyesi olan Levent Akın, Firdevs Aktaş, Mehmet Ceyhan, Ayşegül Füsun Eyüboğlu tarafından oluşturulmasında döneminde katkıda bulunuldu.

Kurul üyelerinden Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütüne çeşitli zamanlarda danışmanlık yaptı. Aynı zamanda DSÖ'nün Ebola yayılışını engellemek maksadıyla kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Şebnem Erdinç ile beraber "Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi" hazırladı. Kurul içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cemil Güneş, alınan kararların hukuka uygunluğunu denetlemek ve ihlal olmadığına dair araştırması maksadıyla dahil edildi. Levent Akın, Domuz gribi vakası sırasında etkin görev aldı ve Pandemi Kurulu üyeliği yaptı. Recep Öztürk ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yer aldı. Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel de üyeliğe atandı. Kurulda yer alan başka bir isim ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan oldu.

CORONA VİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ VE UZMANLIK ALANLARI



Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji

Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Alpay Azap Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları

Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

İlhami Çelik Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları

Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Figen Çizmeci Şenel Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan

Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Gülay Korukluoğlu Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlu

Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkan

Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkan

Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan

Cemil Güneş Hukuk Müşaviri