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  3. Bu hafta vizyona giren 9 film (19 Temmuz 2019)

Bu hafta vizyona giren 9 film (19 Temmuz 2019)

19 Temmuz 2019 tarihi ile beyazperdeye 9 yeni film girdi. 3'ü yerli 6'sı yabancı olan bu filmler sinemaseverlerle buluşmak için bekliyor. İşte bu hafta sinemaya giren o 9 film...

Bu hafta vizyona giren 9 film (19 Temmuz 2019) 119

ASLAN KRAL / THE LION KING