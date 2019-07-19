Bu hafta vizyona giren 9 film (19 Temmuz 2019) 19 Temmuz 2019 tarihi ile beyazperdeye 9 yeni film girdi. 3'ü yerli 6'sı yabancı olan bu filmler sinemaseverlerle buluşmak için bekliyor. İşte bu hafta sinemaya giren o 9 film...

1 9 ASLAN KRAL / THE LION KING